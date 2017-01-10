未阻止極端言論 比利時恐攻家屬控推特

2位布魯塞爾與巴黎恐怖攻擊受害家屬控告社群網站推特，未能有效阻止極端言論散播，讓恐怖份子得以透過社群網站進行宣傳。

2015年11月13日法國巴黎發生恐怖攻擊，4個月之後，2016年3月22日布魯塞爾也發生炸彈攻擊，兩起攻擊造成數百人傷亡。

比利時通訊社（Belga）報導，這兩起恐怖攻擊受難者家屬在紐約提起訴訟，指控推特（Twitter）違反美國反恐法規，提供伊斯蘭國（IS）恐怖份子「強大而獨特的溝通工具」，讓他們得以透過社群網站平台進行攻擊與宣傳。

提出訴訟的是在布魯塞爾札范登機場（Zaventem）攻擊中不幸喪生的平若斯基（Alexander Pinczowski）的伴侶，以及在巴黎恐攻中喪生的龔薩雷茲（Nohemi Gonzalez）家屬。

這不是推特首度遭到恐攻受害家屬控告，去年6月美國奧蘭多夜店屠殺事件後，遇害者的家屬也對推特提出類似訴訟。在多起恐怖攻擊發生後，推特也宣布對極端言論採取行動，並表示已經關閉超過12萬5000個和伊斯蘭國有關的帳號。

恐怖攻擊頻傳，也確實改變歐洲人的生活。比利時道路安全研究所（BIVV）一項調查就發現，去年的恐攻確實影響比利時人的日常生活，約32%的民眾減少出入公共場所。

調查也顯示，84%的受訪者認為恐怖威脅不是幾年內就會過去的短暫現象，52%的比利時人認為恐怖威脅並沒有任何真正的解決之道，只能學著與威脅共存。1060110

(中央社)