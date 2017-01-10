周子瑜低調回台 IG秀愛犬合照
韓國女團「TWICE」今天宣布今年2月在韓國開唱，台灣成員周子瑜晚間在社群網站Instagram貼出與愛犬Gucci合照，寫「回家了，已回韓國」。
17歲周子瑜以「TWICE」成員身分出道1年多，去年回台參加國中同等學力鑑定考試，引起大批媒體關注。晚間「TWICE」官方IG貼出周子瑜和愛犬Gucci合照，原來周子瑜日前低調回台。
照片中，周子瑜低頭微笑看著抱在懷裡的愛犬Gucci，Gucci則是雙眼迷濛，可愛模樣讓粉絲直誇Gucci有電眼，有眼尖粉絲發現周子瑜和Gucci都穿條紋衣，更驚訝周子瑜回台竟然沒被發現，還有粉絲直呼想在台南巧遇周子瑜。
「TWICE」2月17日到19日在韓國首爾奧林匹克公園舉辦演唱會，是「TWICE」首場單獨巡迴演出，台灣粉絲也紛紛在IG留言喊話，希望能有台灣場。1060110
(中央社)
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