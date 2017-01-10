大量流汗有益健康？養生專家：微微出汗更好(達志)

全民瘋運動，越來越多人不分平日假日，愛上運動之後大量流汗的感覺，而且認為汗流越多、感覺越爽也越健康。但大量流汗一定好嗎？養生專家白雁從氣功學角度分析，最好的運動不是大量流汗，而是微微出汗。

有哪一種運動是剛運動完，精神變好了；幾小時後，精神依然好，而不是幾小時後疲累不堪、倒頭大睡一整天？白雁說，現代人對於出汗有兩個極端的現象，第一種是完全不流汗、第一種則是大汗淋漓。

汗流不止的人毛孔長期敞開，濕寒暑躁易入侵，容易感冒而且季節變換時過敏嚴重，皮膚出疹；這樣的情況，可以透過練習氣功而改善，舊皮換新皮，發炎慢慢就會減少。

大量流汗有益健康嗎？不見得。白雁解釋，汗水是人體的體液，身體必須先消耗大量的能量才能將汗水製造出來，體液是身體的營養成分，大量流汗意味著營養跟著流失，等於是耗損，導致電解質不平衡，流汗透支了身體的氣。

暢快流汗也不見得是壞事，但那是年輕人和體壯人的權利，白雁說明，對身體虛、中年以上或是運動量不足的人，如果少運動量也大量出汗，對身體是一種損傷。

除了出汗的量以及出汗的方式需要注意，身體哪個部位出汗也很重要。練習氣功，出汗在脊椎兩側，延著督脈和膀胱經，代表骨架中間的關節已鬆活。流汗是溫度上升、循環變好；如果目的是養生，溫度上升已經足夠，並不需全身大量流汗。

白雁呼籲，不論春夏秋冬，練功的標準就是練到微微出汗。練氣功最大的好處是方便，不需要場地、不需要器材，不論室內室外，一尺見方就可以練功，省時省力又省錢。

當心跳緩慢增加，對心肺功能挑戰性較低、壓力較小，而且一樣會出汗。大部分人都有這樣的經驗：剛運動完覺得又舒服又輕鬆，但一兩個小時後就感覺疲累；練習氣功不一樣，練功後覺得輕鬆、體力好，6小時後依然覺得輕鬆、體力好，這就是運動和氣功的差別。

白雁強調，練功的補養成分較大，除了練到筋骨皮，也練到內在臟腑的機能，讓內在的活躍性更好，氣血循環增加，而且練功時大腦完全安靜、心靈放鬆，釋放壓力的效果非常好。

(中時電子報)