《琅琊榜》胡歌、靳東、王凱央視《春晚》合體

胡歌證實要上央視《春晚》表演。（取自新浪微博＠胡歌）

網傳胡歌今年3月將到美國進修，先念語文，7月再到美國紐約大學攻讀電影導演課程，並有當導演拍電影的計畫。不過，胡歌今天（1月10日）到上海出席活動時，否認最近到美國念書一事，但坦承：「一直有念頭進修，但具體在哪裡，學什麽專業沒確定」。

胡歌也證實將與一起主演《琅琊榜》的靳東、王凱「鐵三角」一起參加央視《春晚》，但對外傳3人一起合照一事，表示一無所知，不清楚表演方式，也還沒參與彩排。

(旺報)