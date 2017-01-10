帥兒難得撒嬌 侯佩岑抱緊直盯噴母愛
侯佩岑2011年和證券公司副總裁黃伯俊結婚，婚後3年生下寶貝兒子Ian，不時分享和兒子的生活點滴，今她再PO出緊抱Ian的合影，雖僅說了短短7字，但溫馨畫面就讓網友大呼「超有愛」。
侯佩岑今在臉書貼出2張緊抱兒子的照片，並配上文字「抱緊緊～媽媽甲你攬牢牢」，文末還附上3顆愛心，洋溢滿滿母愛。其中一張，侯佩岑雙眼緊盯Ian不放，另一張則是Ian趴在媽媽肩上，侯佩岑也透露這是兒子難得撒嬌，讓她好開心，見侯佩岑久抱Ian，更有網友中肯說出少女當媽後，手臂就會自然有巨人力量，引來侯佩岑親自回覆「為母則強，拚了」，流露有子萬事足的心情。
(中時電子報)
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