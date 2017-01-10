阿富汗遭汽車炸彈攻擊 21人死亡

位於首都喀布爾的阿富汗美國大學，一直是恐怖分子覬覦的目標，因此時常有安全部隊的官兵把守。（美聯社）

根據CNN報導，位於喀布爾的阿富汗美國大學於1月10日接連遭到兩起汽車炸彈攻擊。

喀布爾醫院院長拉索里（Saleem Rasooli）指出，此次恐怖攻擊事件共造成21人死亡。阿富汗公共衛生部指出，至少有三人遭到炸彈波及而受傷。極端組織塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）已經坦承，此次攻擊事件是由該團體所策劃。

(中時電子報)