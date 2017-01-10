配合西進發展 陸第7個國家級城市群成形

日前大陸國務院發布《中原城市群發展規畫》，將河南、河北、陝西、安徽、山東5省內30個城市納入一體化的發展布局，期待成為連結亞歐的經濟橋梁，河南大學中原發展研究院院長耿明齋表示，中原城市群位處承東啟西，連南結北的關鍵部位，可成為國家向西、向北發展的重要支點。

規畫中指出，將以鄭州市為中心，向洛陽、許昌、晉城、開封等城市輻射發展國家級城市群，實現一體化發展。並制定未來中原城市群發展的5大定位，分別為經濟發展新增長極、先進製造和現代服務業基地、中西部地區創新創業先行區、內陸地區雙向開放新高地、綠色生態發展示範區。

河南創新發展研究院院長喻新安指出，中原城市群可完善連結國內各主要城市群的運輸通道，並向南承接長江中游城市群的一帶一路發展，成為橫貫中西、聯通南北的經濟橋梁，配合鄭州航空港等交通樞紐，實現對外開放的門戶功能。

(旺報)