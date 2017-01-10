川普挑女婿任總統顧問 法界看法各異

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美國準總統川普決定延攬女婿庫許納出任總統高級顧問，法界對這是否違反一項50年之久的聯邦法律看法不一。

川普的交接團隊主張，庫許納（Jared Kushner）任職白宮沒有法律問題，因為1967年通過的「反裙帶關係法」不適用於總統幕僚。

川普的論據有兩個，一是1993年獲得法院意見認證的反裙帶關係法條文解釋，第二是1978年另一項聯邦法律的條款，該法允許總統任命雇用白宮幕僚得「不顧慮」法規。

不過，美聯社昨天訪問的數位法學教授和倫理學家不那麼篤定。

為歐巴馬總統政府處理倫理問題的律師艾森（Norman Eisen）形容，「法律條文含混不清」。

聖路易華盛頓大學（Washington University）法學教授克拉克（Kathleen Clark）表示，根據她對這條由詹森（Lyndon Johnson）總統簽署的反裙帶關係法的法規分析，這的確適用於白宮。

克拉克說：「國會並未在這條法律將白宮排除在外。涉及的範圍相當廣，它適用於行政部門、立法部門、司法部門、華盛頓特區政府。」

印第安納大學麥金尼法學院（Indiana UniversityMcKinney Law school）教授馬格里歐卡（Gerard Magliocca）指出，對於這法條能否套用在總統幕僚而不陷入憲法難題中，他抱持質疑。他說：「很難看出國會為何有權限制總統任用幕僚。」

庫許納的律師葛瑞里克（Jamie Gorelick）援引1993年希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）加入丈夫比爾‧柯林頓（Bill Clinton）總統的推動全民健保法行列為例。由雷根（Ronald Reagan）總統任命的法官席爾柏曼（Laurence Silberman）在判決中寫道，反裙帶關係法或許不包括白宮職員。

雷根任命的另一位法官巴克利（James Buckley）贊同本案判決結果，但未加入席爾柏曼的意見行列，部分原因是他認為席爾柏曼關於反裙帶關係法的論據「薄弱」。

「紐約郵報」指出，詹森總統簽署反裙帶關係法的目的，是回應他的前任約翰‧甘迺迪（John F. Kennedy）任命他的弟弟羅伯特（Robert）擔任司法部長。

這條法律明確禁止總統任命親屬入閣，但在非內閣的白宮職位方面規定沒有那麼清楚。（譯者：中央社徐崇哲）1060110

(中央社)