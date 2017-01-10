中職續用華櫻990 新季全壘打恐照飛

中華職棒聯盟今天宣布，新球季仍採用華櫻990作為比賽用球，上季全年出現603支全壘打的恐怖現象可能在新季再現。

中華職棒大聯盟第9屆第2次會員大會暨理監事會今天在台北進行，各球團代表皆如期出席，會後由中職秘書長朱康震對媒體說明今天會議做出的結論。

由於近年中職出現「投低打高」狀況，上季整季出現603支全壘打，平均每場比賽可產出2.51支全壘打，在全壘打滿天飛的狀況下，讓中職比賽用球受到關注，而本季是否更換被球迷戲稱為「彈力球」的比賽用球，讓比賽「恢復正常」，也成為討論焦點。

朱康震表示，在評比兩家廠商價格，及提供試用後，華櫻脫穎而出，2017年2018年球季，中職比賽用球確定就是華櫻990。

另外，針對新季的比賽用球，朱康震表示，比賽用球恢復係數仍訂在0.54到0.58之間，但會在合約中載明，要在球季開打前檢附檢驗報告，並要求以中間值0.56為基準。1060110

(中央社)