南非耶誕假期不平安 逾千人車禍喪生

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南非自去年12月中耶誕假期開始到8日新年長假結束，全國因駕駛不良所引發的死亡車禍，總計造成1714人不幸喪生，讓許多家庭面對無以挽回的痛苦。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天引述交通部長皮特斯（Dipuo Peters）報導指出，連續長假讓全國公路上的車輛較平時多出25萬輛，下雨視線不良以及駕駛人的疏忽，造成多起死亡車禍。不幸身亡者中約75%為男性。

皮特斯進一步表示，該部門已經決定打擊透過行賄取得駕照的腐敗行為。不稱職的駕駛湧入公路，是引發無可挽回死亡車禍的原因之一。

她說：「如果駕駛人經由可疑方式獲得學習駕照或正式駕照，也會很快失去它。」

她表示，交警於假期中所架設的432個路障，停車檢查，共開出45萬張罰單，包括超速、疏忽駕駛、邊開車邊講手機、不當超車與酒駕等。

此外，交警也逮捕9000多人，包括18人因車速每小時超過181公里被捕，其中最高速度為每小時239公里。

但是仍有幾個省份車禍死亡人數比去年降低。

皮特斯說：「只要小心駕駛，我們其實可以贏得這場戰鬥的。」1060110

(中央社)