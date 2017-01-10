中國商銀不良貸款率創7年新高

據中國銀監會網站公告，截至2016年12月底中國銀行業金融機構資產餘額226.3兆元人民幣，叫去年同期成長15.8%；截至2016年12月底，中國商業銀行不良貸款率為1.81％，創下近7年最高。

自2012年來，中國商業銀行不良貸款率逐年攀升。華爾街見聞引述銀監會副主席王兆星此前說法，雖然不良貸款水平上升，但中國銀行業可用於抵補風險的撥備、資本和利潤有明顯增長，只要經濟不突然大幅下滑，由不良貸款上升所引起的系統性金融風險的可能就不大。

此外，截至2016年12月底，商業銀行撥備覆蓋率（備抵呆帳覆蓋率）175.5％、資本適足率13.3％。

該公告也稱，2017年銀監會將持續推動投貸聯動試點，並全力協助試點銀行機構設立投資功能子公司。在去產能方面，銀監會也表示確實發揮債委會作用，完善差異化信貸政策，有序把「殭屍企業」從市場整頓出清。

(工商)