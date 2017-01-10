《定格人生》感受植物人世界 完整版影片公開
「對他們而言，假人挑戰尚未結束…」國際間「假人挑戰」蔚為風潮，有影視工作者與創世基金會合作，籌拍短片《定格人生》響應假人挑戰，為國內首個發起的公益團體，藉創造話題讓更多人認識植物人永遠定格的世界。
繼冰桶挑戰為漸凍人募款、22下伏地挺身關懷退伍軍人等全球運動後，國際間又掀起假人挑戰（Mannequin Challenge）風潮，但台灣僅有少部分人曾響應，且多以娛樂性質為主。
為串連模仿效應，同時賦予意義，蔡智翔事務所與創世合作，邀集新銳導演潘客印與曾獲金鐘攝影獎的趙冠衡共同操刀，籌拍《定格人生》1分鐘短片，昨日首播，透過動作靜止畫面、感受時間凝結，呈現植物人身處世界。
「用創意改變這個世界。」蔡智翔事務所總監蔡智翔說，假人挑戰結束後，你我回歸生活，植物人卻仍處在「永遠定格」的人生裡。希望帶動台灣更多人響應假人挑戰風氣，同時藉此認識植物人，以行動付出愛與關懷。
他也說，當得知創世正募集「寒士吃飽30」愛心尾牙與植物人雙軌服務經費，主動集結專業人手，短短7天完成短片，證明社會仍有溫情，昨舉行首播記者會，共3版本均已上線。
「你的幫忙，就是他們面對挑戰的力量！」知名主持人黃子佼為短片獻「聲」配音，呼籲社會各界以實際行動關懷社會角落。他說，這個社會本就有各種面相，當自己有能力時幫助別人、給予正能量，是人生在世任務之一。 ㄒ
(中時)
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