中共航母遼寧號北返、今晚過台海 我戰機升空監控

我要評比

中共航母遼寧號北返，可能在今晚或明晨通過台海。(本報資料照)

中國大陸航母遼寧號艦隊已在今（10日）晚北返。據了解，我IDF與F-16戰機均升空嚴密監控中。圖為IDF資料照片。（圖／本報資料照片）

（23:35更新國防部新聞稿）據了解，中共航母遼寧號北返，今晚走台海，看速度，夜間或清晨通過，目前尚未進入台海。國防部深夜2315時發布新聞稿指出，國軍基於保衛國家安全的需要，針對週邊地區可能的國安疑慮，會有先期的警戒作為。

遼寧號航母編隊於南海完成訓練後，正北返駐地，在10日晚間雖尚未進入臺灣海峽南部海域，但國軍仍會保持高度警戒。如果該艦接近臺灣海峽，將會採取全程監偵及應處作為，掌握相關動態。

總統蔡英文目前正在中美洲訪問我四友邦，據指出，目前在南海進行航訓的中國航母遼寧號艦隊已在今晚北返。據了解，我IDF與F-16戰機均升空嚴密監控中。總統及國防部完全掌握軍情，聯繫暢通。

國防部發言人陳中吉表示，國防部持續掌握動態，適當時機會發布相關訊息，請國人安心。

遼寧艦上次是2013年12月31日北返，2014年1月1日凌晨通過台灣海峽。

立委羅致政表示，遼寧艦北返，「虛張聲勢」遠大於「實質威脅」。

(中時)