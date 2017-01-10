台中百貨業搶推限量福袋吸客炒熱買氣

中友百貨今年推出限量春節福袋，採用耐磨登機箱當外包裝，每袋市價超過6,888元，預購價1,680元。(曾麗芳攝)

中友百貨今年推出限量春節福袋，採用耐磨登機箱當外包裝，每袋市價超過6,888元，預購價1,680元。(曾麗芳攝)

大年初一搶福袋，已是全台百貨商場每年春節必推的應景活動。台中百貨業者今年爭相推出限量福袋提供消費者搶購添福氣！其中，中友百貨今年「春節福袋」限量290袋；廣三SOGO百貨限量300袋、台中大遠百推出1,000袋，預料開賣即會「秒殺」完售。

中友百貨今年推出「春節」福袋，分別於中友購物網及中友百貨提前預購，中友購物網限量50袋、中友百貨限量240袋，採用市價3,980元的耐磨登機箱當外包裝，限量240袋、每袋市價超過6,888元，預購價1,680元，預購成功有機會將富士魔術按摩椅、MCM後背包、DYSON Dc62手持吸塵器、HTC A9手機、樂卡拉行動智慧K歌機等大獎帶回家。

值得一提的是，中友百貨為迎接雞年的到來，特別邀請擁有30多年竹藝經驗的賴進益老師，採用近萬片台灣桂竹竹片，編製一座高5米的「富貴金雞母」，在C棟1樓廣場展出。台語俗諺：『鑽金雞孔，金銀財寶，甲無空』、『鑽金雞孔，查某囡仔嫁好尪』，顧客可穿梭金雞母的腹部，在新年期間取得好采頭，金雞母旁邊有3顆雞蛋，顧客可摸摸蛋緣，象徵來年財運滾滾好兆頭。

中友百貨壓歲特賣自1月12日起至25日，針對中友APP會員推出六大吉利，象徵六六大順好過年。大吉1/中友APP獨享 家族點數3倍送：活動期間，於全館消費結帳時掃瞄中友APP會員行動條碼，當日單筆滿100元以上，獨享點數3倍送。

大吉2/今年的中友藝術季一口氣推出三大好戲：明華園歌仔戲、霹靂布袋戲、相聲瓦舍，活動期間於全館消費結帳時，掃瞄中友APP會員行動條碼累積消費記錄，當日消費達指定門檻，即可兌換中友藝術季指定好戲票券1張。

此外，台中大遠百今年新春推出1,000份開運福袋，1月21日至27日期間販售，凡持全館當日單筆888元發票加2,000元現金即可購買，福袋內含2,000元商品券、200元紅利券與1張抽獎券，有機會獲得最大獎為16.8萬元商品券，其它獎項分別有XBOX、雀巢膠囊咖啡機、LE CREUSET圓鐵鍋等好禮。

而廣三SOGO百貨於大年初一上午10點30分起，憑當日於館內消費單筆滿2,000元發票，即可兌換「福袋購買憑證」；另於下午1點30分持憑證排隊購買即可。廣三SOGO今年準備300份福袋，每袋售價1,600元，每袋以市價近1,600元的20吋行李箱做為外包裝與驚喜好禮外，還可再抽富士按摩椅、日本來回機票、機車等大獎。

(工商)