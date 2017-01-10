陸專家：共軍進出第一島鏈 沒啥了不起

針對中共軍艦、軍機進來頻繁進出西太平洋，中國大陸軍事專家杜文龍今天說，如今中共海軍艦艇穿越第一島鏈「不是什麼了不起的事」，也說明遼寧號航空母艦「綜合作戰能力正在形成」。

人民網報導，杜文龍在受訪時說，中共航空母艦編隊遠海訓練的目的，是為形成實戰能力。以前遼寧艦是單艦訓練，現在開始編隊訓練；以前艦上只有少量艦載機，如今艦載機數量增加不少；武器使用從過去的打靶訓練，發展到現在近似實戰訓練；訓練海域也從近海逐漸向遠海過渡。

杜文龍表示，上述4項演進是中共航空母艦「形成真正作戰能力的重要標誌」。

他聲稱，如今中共海軍艦艇穿越第一島鏈「不是什麼了不起的事」，航空母艦編隊穿越島鏈也很正常。遼寧艦能在不同海域進行跨區域訓練，說明遼寧艦編隊及其艦載機對不同海域的水文情況「有著很好的適應能力，綜合作戰能力正在形成」。

杜文龍說，航空母艦編隊的作戰能力和保障能力，必須在不同水文條件下同步發展，提高遠洋存在能力，才能真正形成整體作戰能力。1060110

(中央社)