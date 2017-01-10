罕見干預政治 新泰王要求修改新憲法

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泰國軍政府領袖帕拉育今天表示，泰國新國王瓦吉拉隆功要求修改新憲法部分條款。這是泰國君王罕見公開干預政治的動作。

64歲的瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在父親前泰王蒲美蓬於去年10月辭世後繼位。備受愛戴的蒲美蓬統治泰國長達70年。

帕拉育今天表示，瓦吉拉隆功因有關王室權力的數項條款拒絕簽署新憲法。

帕拉育告訴記者：「泰王私人主秘致函政府，表示需要對憲法中有關王室權力的條款進行討論。」

泰國軍政府2014年發動政變奪權後起草新憲草案，去年在引發爭議的公投中過關。

帕拉育說，「有關泰王職權的3或4點需進行修改」，但並未闡述是哪些條款。

他表示，他將尊重瓦吉拉隆功提出的要求，修改過程將花上數月。

這是泰國王室罕見的主動舉措。儘管蒲美蓬在泰國陷入政治危機時曾數度做出重要干預，但長久以來，泰國王室被視為「超然於政治之外」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060110

(中央社)