球后柯貝摔跟斗 雪梨國際網賽爆冷落敗

女網世界排名第1的德國名將柯貝，今天在雪梨國際網賽第2輪遭俄羅斯小將卡薩金娜以7-6（7-5）、6-2爆冷擊倒，備戰下週澳洲網球公開賽跌了一跤。

有失誤過多傾向的柯貝（Angelique Kerber），難以回復去年在澳網首度拿下大滿貫金盃的狀態，被19歲的卡薩金娜（Daria Kasatkina）拍落。

上週也在布里斯本的比賽8強落馬的柯貝，在談到她全場41次非受迫失誤時說：「一年的頭幾場比賽總是不好打，我還沒抓到節奏。我的失誤太多了。」

卡薩金娜在緊要關頭保持冷靜，第2盤第6局以3-2領先，在3個破發點之後順利破了柯貝的發球局，從此一路贏到終點。

世界排名26的卡薩金娜在場邊受訪表示：「真的很難解釋。我擊敗世界排名第1，這可不是每天發生的事。」（譯者：中央社徐崇哲）1060110

(中央社)