球后柯貝摔跟斗 雪梨國際網賽爆冷落敗
女網世界排名第1的德國名將柯貝，今天在雪梨國際網賽第2輪遭俄羅斯小將卡薩金娜以7-6（7-5）、6-2爆冷擊倒，備戰下週澳洲網球公開賽跌了一跤。
有失誤過多傾向的柯貝（Angelique Kerber），難以回復去年在澳網首度拿下大滿貫金盃的狀態，被19歲的卡薩金娜（Daria Kasatkina）拍落。
上週也在布里斯本的比賽8強落馬的柯貝，在談到她全場41次非受迫失誤時說：「一年的頭幾場比賽總是不好打，我還沒抓到節奏。我的失誤太多了。」
卡薩金娜在緊要關頭保持冷靜，第2盤第6局以3-2領先，在3個破發點之後順利破了柯貝的發球局，從此一路贏到終點。
世界排名26的卡薩金娜在場邊受訪表示：「真的很難解釋。我擊敗世界排名第1，這可不是每天發生的事。」（譯者：中央社徐崇哲）1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。