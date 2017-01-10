簡宏霖籌備寫真集　健身節食樣樣來

簡宏霖積極健身。（周子娛樂）

簡宏霖親自為寫真書拍攝堪景。（周子娛樂）

簡宏霖近期除了代言工作拍攝，大部分時間都投注在籌備寫真書，他也親自參與勘景和創意發想。他因為體質關係，一直以來身型都偏瘦，即使不怎麼健身，肌肉線條還是很明顯，但為了讓寫真書更有看頭，日前上網訂購一套健身器材，就算不用出門也可以在家運動，還接觸以前從來沒做過的身體雕塑課「pound fit」、「x body」等。

他說，pound fit是一堂課（一小時）會做完500下深蹲，這對從來不鍛鍊下半身的他來說非常辛苦，甚至有點吃不消！做x body時必須穿上一套科技衣，衣服內會傳送脈衝訊號刺激肌肉，運動一次可抵五次效果，而且一次只要花20分鐘，「這20分鐘是這輩子流過最多汗、最累的20分鐘！」他也嘗試看起來輕鬆但做起來累到不行的滑水運動，加上本來就有跑步、滑板，希望透過不同類型的運動讓身材看起來更好。

但對他來說其實最難堅持的是飲食。平時愛吃美食卻為了寫真書特地吃水煮餐，對偏好重鹹口味的他根本就是一項酷刑，最近甚至連酒也戒了。而容易水腫的體質也讓他很苦惱，持續研究和實驗更有效的消水腫妙招！他說，不同的運動和運動頻率更密集讓他很開心，但飲食部分他真的只能咬牙撐下去了！

(中時)