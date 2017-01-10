吃不進 拉不出 睡不好 心不安？慢性發炎在搗亂

吃不進 拉不出 睡不好 心不安？慢性發炎在作怪(達志)

吃不進、拉不出、睡不好、心不安，而且脾氣特大？可能是慢性發炎在作怪。

養生專家白雁從氣學角度分析，慢性發炎代表人體氣血失衡，如果長期忽略不管，除了對健康不利，更會影響生活品質和心情。天天3分鐘，用氣功幫助身體消邪氣、長正氣，有助減少慢性發炎的傷害。

甚麼是發炎？一般人都知道，紅腫熱痛就是發炎。對付急性發炎，人人有經驗，但提到慢性發炎，往往過於輕忽。白雁說，急性發炎是身體針對受傷部位進行殺菌、消毒和修護的正常反應；但很多發炎是在體內看不到之處，免疫力如果失衡，將導致消滅敵人的能力不足，形成氣虛，會引發周而復始的慢性發炎反應，如果這時還不想辦法改善，便容易形成重大疾病，萬不可等閒視之。

身體長期慢性發炎，人會睡不好、拉不出、吃不進，急躁不安、亂發脾氣，這些都是氣血失衡的表現。氣血失衡使身體遭受邪火襲擊又無力清除，在發炎與抗炎的過程中長期拉鋸，身體內戰打不完。

健康的人，擁有足夠的免疫力去對抗和抑制發炎，使身體回復平衡；但對氣血失衡的人來說，身體想要清理垃圾，卻因元氣不足而清不乾淨，不論關節、臟腑器官甚至眼睛鼻子等開竅處，都可能因慢性發炎引起過敏反應或疼痛不斷，趕也趕不走、好也好不了，非常討厭。

恐怖攻擊使人不安，也讓人盼望和平。人體也是一樣的道理，速戰速決的急性發炎並不可怕，潛伏下來的發炎因子造成痠痛、潰爛、結痂、長疣甚至細胞突變，才是健康的最大危機。

白雁進一步說明，當體內有邪火，會造成局部腫痛，關節痛、牙周痛、頭痛、胃痛。人若精氣神不足，內分泌失調，也會讓邪火蔓延。過了青春期還猛冒痘痘粉刺，其實就是內氣虛，心火旺，腎水不足。邪火如何處理？可透過強化末梢氣血循環來改善。很多人練氣功後，冬天不再怕冷，夏天也不怕熱，尤其女生不易手冷腳冷，差很大。

練習氣功第一件事就是強力排濁，透過排汗、流鼻涕、流眼淚、打哈欠、吐痰等管道，將人體各種新陳代謝廢物清除乾淨。氣功也可幫身體達到補養功效，練功後8成的人睡眠品質變好。筋骨柔軟了，帶動氣血循環旺盛。時間不用長，貴在堅持有恆，每天3分鐘，自我健身，有做，就有效。

(中時電子報)