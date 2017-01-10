菲最後淨土淪陷 巴拉旺島將建海底樂園
環保人士警告，美國兒童有線電視頻道「尼克電視台」（Nickelodeon）宣布，將在以「菲律賓最後淨土」為人所知的巴拉旺島（Palawan）興建海底樂園和主題樂園。
這家創造出海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）和探險朵拉（Dora the Explorer）等卡通人物的公司表示，位在巴拉旺島的主題樂園將是一項面積400公頃海底開發案的一部分。這項將呈現當地海洋生物的開發案，可讓粉絲有機會「與他們所愛的品牌和標誌性角色互動」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）網站引述法新社報導，擁有尼克電視台的「維亞康姆國際傳媒電視網」（Viacom International Media Networks）執行副總裁強生（Ron Johnson）表示，選擇巴拉旺島作為開發地是因為「它擁有目前全球其中一些最美麗的海灘」。
維亞康姆昨天在最初聲明中宣布這項開發案時表示，這個休閒設施將於2020年開幕，區內的特色餐廳和大廳將設在海面下6公尺處。
聲明表示，這項開發計畫將會「宣導海洋保護」。
不過，環保團體「綠色和平組織」（Greenpeace）說，這項開發案將破壞當地聞名於世的海洋生態系統。
綠色和平組織東南亞分部（Greenpeace SoutheastAsia）的辛區斯（Vince Cinches）說：「這既可悲又令人震驚，因為一個那麼大型的主題樂園，不可能藉由建造那些建築物來促進環境保護。」
他說：「當你可以享受所有美景時，為何要蓋一座觀景台？」（譯者：中央社周慧盈）1060110
(中央社)
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