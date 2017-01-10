傳遼寧艦沿台灣海峽北返 軍方研判中

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中共解放軍遼寧艦在南海演訓，外傳已在今晚沿台灣海峽北返，軍方官員表示，正在研判中，尚無法對外證實。

總統蔡英文目前正在中美洲訪問四友邦，外傳遼寧號艦隊已在今晚北返，預計明晨會通過台灣海峽，P3C、IDF與F-16戰機都已緊急升空嚴密監控中。

對相關傳聞，國防部發言人陳中吉未證實，只表示國防部持續掌握動態，適當時機會發布相關訊息，請國人安心。不具名海軍官員則表示，正在研判中，尚無法對外證實。1060110

(中央社)