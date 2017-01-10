一中街新年市集23日登場 雞排限量促銷價10元
台中熱門商圈爭相推出年貨大街、搶食年貨商機！其中，商家總店數多達2,000家的一中街商圈，自1月23日起至2月5日推出「2017一中吉雞新年市集」活動，打出消費100元起即可抽大獎、雞排限量促銷價10元、限量送出2,017顆發財金蛋等吸客策略，可望吸引逾30萬人潮逛街購物、為店家帶進上億元的商機。
台中市一中街（含育才南街）商圈管理委員會主委陳信志表示，一中商圈擁有學區優勢，平價美食雲集，包括一中豐仁冰、日日利海稻飯糰、豪大雞排等排隊美食；此外，還有學生族群喜愛的元素，包括流行品牌、美食、休閒、美妝、3C產品等，早已躋身台中三大熱門商圈之一。
陳信志表示，一中街商圈發展至今已邁入第13年，估計聚集的店數超過2,000家，近鄰11所知名學府，加上與中友百貨、益民一中商圈構成黃金三角，周邊10萬名學生與購物人潮的加持帶動下，每逢週末假日，單日估計可吸引逾10萬人潮湧入逛街。
陳信志強調，「一中吉雞新年市集」今年祭出只要在商圈會員店家消費滿100元，即可獲得摸彩券1張，有機會抽中電動機車、智慧型手機、自拍神器、耳機等獎品；此外，台中市長林佳龍將於1月26日下午3點，在一中商圈發送限量2,017顆發財金蛋，內含10元硬幣；還有8場排隊美食限時促銷100份，以10元就能買到香酥雞排等促銷活動，可望吸引逾30萬人潮逛街購物。
(工商)
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