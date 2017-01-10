台電延長賽退崇越 成棒經典賽4強出爐

台體大施子謙後援1.1局送2K，替球隊守住勝利，挺進4強。（中華棒協提供）

全球人壽盃成棒經典賽(前身盟主爭霸賽)今天(10日)進入第2天賽程，兩場比賽都上演激戰，最終分別由台灣體大和台灣電力勝出，加上昨日的勝隊開南大學、台東綺麗珊瑚，4強球隊出爐，將在明天爭冠軍戰門票。

今天午場台灣體大對戰桃園航空城之戰，兩隊鏖戰3小時54分鐘，台灣體大在7局下靠保送擠回致勝分，最終以7比6逆轉勝出，取得晉級門票；晚場台灣電力與崇越隼鷹的交手，雙方戰進延長賽，台電靠著范孟傑在10局上代打敲出致勝2分打點安打，助球隊以4比2淘汰崇越，挺進4強。

成棒經典賽由前一年春季聯賽、協會盃、梅花旗與冬季巡迴賽前2名球隊取得參賽資格，合計8隊進行單淘汰賽，進行完前2天賽事後，4強出爐，明天將由開南大學交手台東綺麗珊瑚、台體迎戰台電，勝方將在12日晚間6點於台中棒球場爭冠。

(中時電子報)