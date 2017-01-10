82歲國寶級指揮家林家慶　讓陳雷25年後還心有餘悸

陳雷為了林家慶老師上《音樂萬萬歲回娘家》。（公視）

陳雷為了林家慶老師上《音樂萬萬歲回娘家》。（公視）

林家慶老師上《音樂萬萬歲回娘家》。（公視）

82歲的國寶級指揮家林家慶日前錄製公視初二特別節目《音樂萬萬歲 回娘家》，久違的陳雷為了國寶級指揮家，終於點頭上公視第一個節目。陳雷憶起25年前上《歡樂100點》節目中的「流行45轉」單元與林家慶老師合作，他至今還心有餘悸，直說：「最怕一唱錯，大家都要重頭來過，壓力很大！」林家慶則稱讚說：「陳雷很穩的，是台語台柱。」

出道25年的台語歌王陳雷已鮮少上電視宣傳，但每年仍保持出一張唱片的紀錄。憶起剛出道與林家慶老師合作「流行45轉」單元，與許多大牌歌手接力唱完一首歌，陳雷腦中最先出現的，就是林家慶扮演嚴師的角色。他說，第一次唱錯，林老師會說「慢慢來」，第二次說「沒關係」，第三次脾氣就上來了，所以，「只要一唱錯，大家挫在哪裡等！」

之前上過「流行45轉」的主持人黃韻玲也深有所感；林俊逸則說，他比較幸運，在淡江合唱團時期曾蒙林老師指導，而對老師印象最深刻的，是林老師寫的卡通主題曲〈海王子〉、〈湯姆歷險記〉，說著說著，黃韻玲、林俊逸就哼唱了起來，許多卡通彷彿重現於眼前。

林家慶第三次接受《音樂萬萬歲》邀請上節目，他專程從加拿大回國，順便在台灣過年。他謙虛地說：「很感謝製作單位再找我這個老頭子來上節目，頭腦還可以用一用。」從去年11月下旬收到要演出的〈風真透〉、〈歡喜就好〉、〈往事就是我的安慰〉、〈祝你幸福〉、〈青春嶺〉等11首曲名後，他立即著手開始編曲，一張張手抄的編曲稿更被製作單位視為珍寶。

談到新年心願，高齡82歲的林家慶老師希望：「平平安安，身體健康就好！」前年升格當爺爺、現年53歲的陳雷深有同感。陳雷還有一個小小的新年期許，就是新婚一年多的女兒與洋女婿「明年生個洋娃娃回家！」但是這只是期許，他不敢奢求女兒、女婿達成。

主持人黃韻玲、林俊逸分享，這次錄影頗有回娘家的味道，去年錄完《音樂萬萬歲3》後，這是第一次回公視再錄《音樂萬萬歲》。談到新年期許，林俊逸說：「很希望再續前緣！」黃韻玲說：「做音樂是一生很重要的事，更期待在這個台灣唯一可以好好唱歌、聽歌的平台，跟好朋友一起做音樂節目。」 在公視初二特別節目《音樂萬萬歲 回娘家》節目中，林家慶指揮將帶領著21人制大樂隊，用Big Band風格，由最鄉土的歌王陳雷演唱市井小民心聲的歌曲，並與新生代實力唱將許富凱、林雨宣、曹雅雯，演唱台灣人熟悉的溫暖歌曲，讓歌與故事，再次從「心」傳唱。

(中時)