幫膝蓋減壓 你應該這樣做

幫膝蓋減壓 首重柔軟緩慢、強化下半身與循序漸進(達志)

你聽過「人老，腿先老」嗎？那麼，又要如何知道腿是不是老了？很簡單，問你的膝蓋就知道了。

年紀輕輕，上下樓梯，膝蓋卻隱隱作痛？想蹲，蹲不下；想跑、不敢跑？越來越多中年人甚至年輕人有膝蓋痛的困擾，經常伴隨腿腳無力、膝蓋痠軟，這是提早老化的警訊，不可掉以輕心。

膝蓋為什麼會痛？膝蓋痛為什麼是老化指標？養生專家白雁表示，「人老，先老腿」，許多不經意的習慣和動作，都在加速膝關節退化。在日常生活中，有四大原因會引發膝蓋痛。

一、不當運動如半蹲、深蹲動作不正確或角度不對，人體重量會增加關節負荷而造成傷害。爬樓梯、跑步是有助心肺功能，卻對膝蓋不利。

二、身上所有的損傷都可能產生發炎反應，持續發炎會造成自體免疫系統攻擊關節，形成風濕或類風濕性關節炎。

三、人體精華如關節液、組織液等，會隨著老化而流失，少了潤滑的關節較容易磨損，骨頭一摩擦，就產生疼痛。

四、穿高跟鞋或扁平足，行走間加劇足踝關節壓力，關節磨損嚴重，增高膝痛風險。走路易腳痛或扭傷，主因是腳筋無力。

如何改善膝痛？首要任務是強化腳筋。白雁傳授的氣功養生法，四分之三的功法動作都在腳下，最強調腳底功夫的發力強健。只要腳底下循環變好，腳下內氣變強壯，各種關節疼痛幾乎都有機會改善。

腳筋是人的發力點，腳筋若無法發力，腳踝、腳腕關節就會走弱。中醫認為「肝主筋」，當睡眠品質不好、壓力大、疲倦時，肝功能受影響，連帶影響筋功能，腳筋腳腕就會無力，導致膝蓋承重過重，不用多久，膝蓋痛就會找上門。

練習氣功，真的可以幫助改善膝痛？練功之人，體溫偏高，因為練功有助排汗，讓循環變好；當循環變好，身體免疫系統會起作用，使炎症因子不易在體內存活，從而幫助改善發炎情況。道家功法在煉精化氣過程中，有讓身體溼潤、改善眼乾、增加排汗的作用，形同再造精微物質，連帶使關節潤滑度變好。

人要活，就要動，關鍵是要選對運動。白雁分析，最不傷膝蓋的運動方式，要掌握以下原則：柔軟緩慢、強化下半身與循序漸進。氣功一開始先訓練身體輕微抖動，目的是強化扭力，接著進階到強化腰力，然後增強腿力，動態間強調一腿彎曲、一腿打直，一實一虛，減少關節負擔。

今天起就幫膝蓋減壓吧，方法簡單又有效，天天10分鐘，養生真輕鬆。

(中時電子報)