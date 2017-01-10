英媒：因應中國 五角大廈求巨款添軍艦
英國泰晤士報今天報導，美國國防部要求撥款5000億美元（新台幣約16兆元）建造更多軍艦，以面對中國大陸在海上越來越大的威脅，以及俄羅斯的崛起。
報導指出，美國現在共有274艘軍艦，比1987年最高峰時的594艘減少許多。美國國防部新提出的建造軍艦則計劃，將軍艦總數增加到355艘。
這項報導透露，這項計劃包括新建造1艘航空母艦、16艘水面軍艦及18艘攻擊型潛水艇，還有更多兩棲攻擊艇、運輸艇和後勤支援艦艇。
報導提到，美國準總統川普競選期間曾提出「以實力求和平」政策，其中包括建設一支有350艘軍艦的海軍，並增加6萬名陸軍、1.2萬名海軍陸戰隊員，以及至少100架戰鬥機。
但報導也指出，現在並不清楚，美國準總統日後能否贏得共和黨籍國會議員中，對財政政策持保守態度者的支持。1060110
(中央社)
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