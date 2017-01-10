遼寧艦事件 府：總統已掌握 請國人放心

遼寧艦突發事件吳釗燮隨即指示總統府發言人黃重諺如何對媒體說明。(曾薏蘋攝)

針對遼寧艦事件，總統府發言人黃重諺表示，一切都在國安團隊掌握中，及準備相關因應訊息，總統也都有隨時掌握，請國人放心，總統對於相關機艦及平日動態都有在掌握，在行程中，國安單位也會隨時跟總統報告相關因應措施。

至於清泉崗機場戰機升空等細節部份，國安團隊會負責。

因為有媒體詢問，所以吳釗燮秘書長有交代如何回應媒體。

(中時)