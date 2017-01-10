美國藥品支出連年增長 生技醫療產業後市俏
醫藥市場研究機構IMS Health最新發布的報告，未來五年全球藥品支出仍將有4～7％的年複合成長率，已開發國家當中又以美國6～9％的成長速度最快，且支出金額佔全球藥品支出金額近44％，比重最高。投信法人表示，美國是全球藥品支出最多的國家，同時也是生技醫療產業領頭羊，產業競爭力強，因此在需求及產業發產動能旺盛的帶動下，整體產業產值持續增長，相關類股後市表現可期。
群益那斯達克生技ETF基金經理人張菁惠表示，除受惠於高齡化社會及人口增長帶動藥品支出攀升外，各種健康產業與新醫療技術的興起，包括養生保健、疫苗、醫美等等，也讓生技醫療產業研發動能旺盛、投資題材多元，除此之外，現階段評價面具吸引力，以及藥價控管與稅務監管的政策不確定性可望解除下，美國生技醫療股後市表現值得期待。
保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔分析，共和黨將完全執政，為醫療產業打了一劑強心針，兩大利多推升醫療基金的後市，首先是「併購題材」，其次是醫療產業的創新研發能力持續推進。
駿利資產管理集團資深副總裁暨全球股票投資策略總監Adam Schor指出，對於健康護理產業，新的規範及成本上升，將讓選股更加重要。
(工商)
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