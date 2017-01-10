川普提名內閣人選 參院展開任命聽證會
美國參議院今天起就總統當選人川普的內閣人選，召開聽證會。川普提名人選當中，許多人未充分經過道德審查或全面公布財產而引發疑慮。
川普（Donald Trump）即將在10天後宣示就職，國會議員將率先對他提名的司法部長人選阿拉巴馬州（Alabama）參議員塞申斯（Jeff Sessions）、及國土安全部長人選退役將領凱利（John Kelly）舉行聽證會。
本週排定的聽證會包括明天展開的國務卿提名人提勒森（Rex Tillerson），他任職埃克森美孚公司（ExxonMobil），是富有的石油界人士。
法新社報導，不像塞申斯遭參院民主黨人排斥，凱利在與參院國土安全委員會民主黨和共和黨成員的數日私下會議當中，據報獲友好接納。
川普對國會是否會接受他提名的人選，絲毫不擔心。他昨天出乎意料地出現在川普大樓大廳對記者說：「任命案進行得很好。」
他說：「我認為他們都會過關。」
然而民主黨人則誓言，不會讓國會不經歷爭鬥，淪為川普任命案的橡皮圖章。
路透社報導，今天登場的參院聽證會，移民和國內安全可能成為主導議題。
塞申斯和凱利都將面臨民主和共和兩黨議員提問，有關川普1月20日就職後打擊非法移民的具體計畫。非法移民是將川普推上政治舞台的中心議題，但是他的立場已某種程度產生動搖。（譯者：中央社羅苑韶）1060110
(中央社)
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