吳敦義：一中各表 必須維持
中華民國前副總統、中國國民黨前副主席吳敦義今天在接受港媒訪問時說，「一中各表」必須維持，「一中」令中國大陸放心，「各表」令台灣安心。
吳敦義今天在台北接受香港超訊月刊副總裁馬超和總編輯紀碩鳴專訪時，作上述表示。
根據超訊月刊在社交平台公布的專訪內容，吳敦義在訪問中談及兩岸問題，以及他為何競逐國民黨主席。
被問到為何競逐國民黨主席，吳敦義說，「選國民黨主席唯一的路是要與馬英九切割。可是跟馬切割，我認為是不道德的，是不能飲水思源的」。
談及是否已經準備好帶領國民黨重新站起來，吳敦義說，「勇敢的將軍當使命在那里，就要去拼。要重新贏回執政很難，但必須去做」。
對於國民黨能否重返執政舞台，吳敦義表示，這需要有4方面的因緣，包括執政者失去民心；台灣需要很強的領頭羊；在野的國民黨銳意新革；藍軍大團結。
吳敦義又說，國民黨如果奪回執政權，一定要朝向4個目標勇往前進，一是要建立廉能高效、勤快親切的政府和議會；二是有一個繁榮均富的經濟；三是公義和諧的社會，勞資要和諧，世代要和諧；四是兩岸一定要和平穩定發展。
在兩岸問題上，吳敦義指出，國民黨維護兩岸和平的責任重大，「只有國民黨才能擔當維護兩岸和平的歷史責任」。
吳敦義表示，「一中各表」必須維持，這是穩定兩岸關係核心，「一中」讓大陸放心，「各表」讓台灣安心。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。