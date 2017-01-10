吳敦義：一中各表 必須維持

中華民國前副總統、中國國民黨前副主席吳敦義今天在接受港媒訪問時說，「一中各表」必須維持，「一中」令中國大陸放心，「各表」令台灣安心。

吳敦義今天在台北接受香港超訊月刊副總裁馬超和總編輯紀碩鳴專訪時，作上述表示。

根據超訊月刊在社交平台公布的專訪內容，吳敦義在訪問中談及兩岸問題，以及他為何競逐國民黨主席。

被問到為何競逐國民黨主席，吳敦義說，「選國民黨主席唯一的路是要與馬英九切割。可是跟馬切割，我認為是不道德的，是不能飲水思源的」。

談及是否已經準備好帶領國民黨重新站起來，吳敦義說，「勇敢的將軍當使命在那里，就要去拼。要重新贏回執政很難，但必須去做」。

對於國民黨能否重返執政舞台，吳敦義表示，這需要有4方面的因緣，包括執政者失去民心；台灣需要很強的領頭羊；在野的國民黨銳意新革；藍軍大團結。

吳敦義又說，國民黨如果奪回執政權，一定要朝向4個目標勇往前進，一是要建立廉能高效、勤快親切的政府和議會；二是有一個繁榮均富的經濟；三是公義和諧的社會，勞資要和諧，世代要和諧；四是兩岸一定要和平穩定發展。

在兩岸問題上，吳敦義指出，國民黨維護兩岸和平的責任重大，「只有國民黨才能擔當維護兩岸和平的歷史責任」。

吳敦義表示，「一中各表」必須維持，這是穩定兩岸關係核心，「一中」讓大陸放心，「各表」讓台灣安心。1060110

(中央社)