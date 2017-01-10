春節送禮！坪林區農會推茶油麵線「三好禮」

年節將至，坪林區農會結合新北市特色農產包種茶油、山藥麵線、茶香麵線，推出「三好禮」伴手禮組合。（葉書宏翻攝）

年節將至，坪林區農會結合新北市特色農產包種茶油、山藥麵線、茶香麵線，推出「三好禮」伴手禮組合。（葉書宏翻攝）

年節將至，坪林區農會結合新北市特色農產包種茶油、山藥麵線、茶香麵線，推出「三好禮」伴手禮組合。溫和不燥熱的茶油，配上加入包種茶或山藥的麵線，不論做成熱呼呼的湯麵、乾拌麵還是涼麵皆適宜，受到大小朋友們喜愛，成為新年伴手禮首選。

坪林區農會調查市場消費者的喜好，以具坪林特色的代表產品，結合包種茶油、山藥麵線與包種茶香麵線的特色農產品，推出「三好禮」組合，101年榮獲行政院農業委員會「台灣農業十大伴手禮」。去年更從新北市371件產品中脫穎而出，入選「2016新北好禮」。不僅好吃、更有濃濃的地方特色。

坪林區農會總幹事林文恭表示，茶油是公認的優質植物油，單元不飽和脂肪酸達90％，因性屬溫和，產婦做月子、熱炒、燉煮食物、空腹飲用、拌麵都適合。因產量稀少、兼具養生，早期常帶著茶油作為探望長輩的賀禮，既有面子也代表著深深祝福。

近來，食安議題備受重視，消費者對於「吃」的品質要求越來越高，農會自製的包種茶油，選用安全茶樹種籽壓榨，每天新鮮現榨，無任何添加物。而麵線採用比較費工的製麵方法，經低温長時間乾燥，麵條Q韌有彈性，品質掛保證。

坪林區農會家政班擅長茶葉料理的翁玉蘭，特別推薦一道簡單的料理，讓民眾可以在家裡自己動手做。只要水煮開後放入麵線煮3分鐘即可撈起，將煮好的麵線及川燙過蔬菜，淋上包種茶油，再依自己口味喜好加些許蔥蒜及醬油，拌勻後散發淡淡清香，簡單的一碗就是人間美味，不用大魚大肉，就可以讓人滿足。

農業局表示，坪林又稱包種茶之鄉，是新北市的最大茶產區，除了文山包種茶外，也致力開發推廣各項茶產品，如茶油、茶糖、茶香麵線等，藉此提升產業附加價值。希望民眾假期能到「茶鄉」走走，享受好山好水外，同時帶個「三好禮」當伴手，將坪林的好帶回去與親友分享！

(中時)