遼寧號動態 府：全程掌握 請國人放心
總統府發言人黃重諺今天說，有關中國大陸的機艦動態，一切統統都在國安團隊掌握中，總統蔡英文也即時得到且掌握相關報告及因應準備的訊息，請國人放心。
蔡總統目前正在中美洲訪問。媒體報導，目前在南海進行航訓的中國航母遼寧號艦隊已經在今晚北返，預計明晨會通過台灣海峽。據指出，我P3C、IDF與F-16戰機都已緊急升空嚴密監控中。
陪同總統出訪的總統府發言人黃重諺在尼加拉瓜受訪指出，有關中國大陸的機艦動態，一切統統都在國安團隊的掌握當中，總統也即時得到相關報告以及因應準備的訊息並即時掌握，所以請國人放心。
黃重諺強調，有關這些中國方面機艦的動態，是全程都掌握。
媒體詢問，蔡總統是如何得知？黃重諺說，府方全程，不論是在訪團行程還是平日，對相關共軍動態，都有全程掌握，國安單位也會在第一時間報告所有因應的狀況。1060110
(中央社)
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