板橋勝立生活百貨 春節前火災搶救演練
農曆春節將至，為提供民眾優質之購物環境，保障民眾出入公共場所安全，並提升市民防災意識，新北市政府消防局第一救災救護大隊今在板橋「勝立生活百貨」舉辦春節前火災搶救演練。
演練地點位於板橋知名觀光夜市內百貨商場，為地上11層及地下1層建築物，百貨場所於1F、2F、B1樓佔地3278平方公尺，眾多夜市攤販聚集，若於春節連續假期發生火災事故，恐有救災不易及人群疏散困難等問題，特選定此地點做為春節前火災搶救演練之場所。
演練分為4項情境操作，為「火災發生及啟動自衛消防編組機制」「搶救佈署演練」「雲梯車升梯救援演練」、「人命搜救演練」，藉由本次示範演練，提升員工面對火災初期應變與防災技能，強化夜市各攤販及消防人員災害搶救之應變能力，讓民眾安心過好年。
第一大隊大隊長尚少華亦提醒民眾，至人潮壅擠場所消費時，應注意避難逃生路線及防範推擠發生，一旦發生災害時，應保持鎮靜切勿驚慌，配合場所員工及消防救災人員之指示避難逃生。
(中時)
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