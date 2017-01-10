友爆喬治麥可7年睡過500男人 還曾被男妓勒索

好友透露喬治麥可自爆7年睡過500男人。（圖／達志影像）

英國歌壇巨星喬治麥可（George Michael）去年聖誕節逝世，震驚全球歌迷，而近日他的好友、主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）在報章爆料，喬治麥可曾自稱在7年內和500個男人上過床，更說有次因為忘了付錢，被一名法國男妓勒索。

皮爾斯摩根在英國《每日郵報》的專欄上表示，喬治麥可是他的好友，之所以了解對方是藉由幾次訪問和偶爾的電子郵件往來，但沒想到的是，喬治會那麼地誠實向他分享私生活，甚至在一場朋友派對上坦承「7年內曾經與500個男人睡過。」

此外，皮爾斯摩根還透露喬治曾因為忘了付錢，被一位法國男妓勒索，「喬治出乎意料地誠實，大家都被他逗得爆笑不已，他笑稱：『我決定要坦白一切，其他人就無法揭露我了。』」而喬治麥可1988年在洛杉磯公廁內猥褻便衣男警被捕一事，皮爾斯摩根也曾和他聊過，可對方回應一點都不後悔，「但冒犯部分歌迷，讓他覺得很抱歉。」

(中時電子報)