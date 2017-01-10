葡萄王案外案 葡眾總經理曾美菁涉背信300萬交保

葡萄王公司涉嫌在向太子建設購買內湖辦公室時，涉有弊端，檢調10日發動第二波搜索約談行動，葡眾公司總經理 曾美菁晚間移送北檢複訊，經裁定以300萬台幣交保。（鄭任南攝）

檢調偵辦葡萄王生技涉嫌竄改產品效期案，意外查出葡萄王關係企業葡眾企業涉有詐欺弊端，懷疑葡眾2013年間向太子建設購入內湖辦公大樓時，一筆上千萬元仲介佣金流向可疑，今搜索葡眾總經理曾美菁住處等5地並約談曾女等5人。台北地檢署承辦檢察官複訊後，以曾女涉犯背信罪嫌，晚間11時許命以300萬元交保並限制出境出海。

由於曾美菁擔任葡眾總經理多年，對這筆葡眾史上最大手筆的購地案知之甚詳，今二度遭檢調約談。相較於首度被約談時遮得密不透風，曾美菁今晚抵北檢複訊時微笑面對鏡頭，但未表意見。

檢調去年12月30日查辦葡萄王改標案，曾傳訊董事長曾盛麟與其胞姊曾美菁，曾盛麟因涉犯食安法以200萬元交保，曾女獲請回。但曾女二度遭約談卻是因為案外案，保金則比弟弟高了100萬元。

(中時)