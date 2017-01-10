陸3軍艦通過對馬海峽 往東海航行
日本「共同社」報導，防衛省統合幕僚監部今天表示，中國大陸海軍2艘江凱II級護衛艦及1艘補給艦今天上午南下到日本海，通過長崎縣外海的對馬海峽，往東海航行。
昨天，中國大陸有8架軍機在對馬海峽上空來回飛航，日本防衛省持續分析中國大陸軍方的意圖。
日本防衛省統合幕僚監部表示，今天這3艘中國大陸軍艦曾於去年10月從東海通過鹿兒島縣外海的大隅海峽，看來是在太平洋上進行訓練等。這3艘就是本月5日在青森縣外海的津輕海峽通過的船艦，通過對馬海峽，形同幾乎繞行日本列島一圈。
上個月25日，中國大陸首艘航空母艦「遼寧號」通過沖繩縣宮古海峽往太平洋航行。中國大陸艦艇在日本周邊的動向趨於活絡。對馬海峽是國際海峽，外國艦艇通過這座海峽，在國際法上並無問題。1060110
(中央社)
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