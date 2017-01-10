黃金救援不能等！地方期盼消防局「秀山分隊」盡速成立

地方期盼位於秀朗橋頭荒廢許久的憲兵隊營區改建「秀山分隊」，卻因國防部新單位進駐作罷。（葉書宏攝）

地方期盼位於秀朗橋頭荒廢許久的憲兵隊營區改建「秀山分隊」，卻因國防部新單位進駐作罷。（葉書宏攝）

新北市中和秀山一帶人口約10萬人，每逢救災、救護勤務，消防局需從永和永利分隊或中和南勢分隊派遣，路程約15至20分鐘，地方期盼位於秀朗橋頭荒廢許久的憲兵隊營區改建「秀山分隊」，卻因國防部新單位進駐作罷，僅能再尋覓新的地點。

「黃金救援時間不能等！」中和秀景里長李淙河無奈說，秀山民眾感覺像二等公民，每逢遇到火警、疾病救護，救護車、水箱車需從永和或中和南勢角派遣，路程約15至20分鐘，一個心肌梗塞的病患，還能等15分鐘嗎？火警若延燒10多分鐘，釀成的災害將更恐怖。

李淙河說，經過多次會勘，原先規劃在秀朗橋頭荒廢許久的憲兵隊營區，改建成「秀山分隊」，但國防部已規劃新單位進駐而作罷，位於景平路、成功路的國防部福利中心閒置已久，作為消防分隊也相當合適，設在那邊並非重點，而是分隊盡速落成，為民服務。

立委林德福表示，公有財產應以民眾需求、服務人民為第一考量，保障民眾安全刻不容緩，若有需要將會協助向國防部爭取，他舉例，永和國防部帳務中心占地千餘坪，大前年遷移後無人使用，留下營舍及土地，經過爭取後改建成綠地，日後將活化為公托、日照中心。

「相當贊成秀山分隊成立！」議員張瑞山指出，擔任代表時代開始爭取，歷經10餘年，秀朗橋下、堤防內規畫有消防用地，卻因「堤防線」問題，遲遲無法動工，今（10日）前往市府與副市長李四川溝通，預計年後堤防線變更後，可直接在消防用地興建分隊，保障民眾安全。

(中時)