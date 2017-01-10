黃金救援不能等！地方期盼消防局「秀山分隊」盡速成立
新北市中和秀山一帶人口約10萬人，每逢救災、救護勤務，消防局需從永和永利分隊或中和南勢分隊派遣，路程約15至20分鐘，地方期盼位於秀朗橋頭荒廢許久的憲兵隊營區改建「秀山分隊」，卻因國防部新單位進駐作罷，僅能再尋覓新的地點。
「黃金救援時間不能等！」中和秀景里長李淙河無奈說，秀山民眾感覺像二等公民，每逢遇到火警、疾病救護，救護車、水箱車需從永和或中和南勢角派遣，路程約15至20分鐘，一個心肌梗塞的病患，還能等15分鐘嗎？火警若延燒10多分鐘，釀成的災害將更恐怖。
李淙河說，經過多次會勘，原先規劃在秀朗橋頭荒廢許久的憲兵隊營區，改建成「秀山分隊」，但國防部已規劃新單位進駐而作罷，位於景平路、成功路的國防部福利中心閒置已久，作為消防分隊也相當合適，設在那邊並非重點，而是分隊盡速落成，為民服務。
立委林德福表示，公有財產應以民眾需求、服務人民為第一考量，保障民眾安全刻不容緩，若有需要將會協助向國防部爭取，他舉例，永和國防部帳務中心占地千餘坪，大前年遷移後無人使用，留下營舍及土地，經過爭取後改建成綠地，日後將活化為公托、日照中心。
「相當贊成秀山分隊成立！」議員張瑞山指出，擔任代表時代開始爭取，歷經10餘年，秀朗橋下、堤防內規畫有消防用地，卻因「堤防線」問題，遲遲無法動工，今（10日）前往市府與副市長李四川溝通，預計年後堤防線變更後，可直接在消防用地興建分隊，保障民眾安全。
(中時)
關鍵字：秀山
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。