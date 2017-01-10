包道格：中國有新能力 將持續現蹤台海

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格今天說，中國軍事能力提升，能到達更遠海域，預估也將繼續在鄰近台灣南、北的海空域從事活動，這和台灣做了什麼無關。

總統蔡英文出訪中美洲、並過境美國，而在蔡總統與美國總統當選人川普通話後，北京從大陸外交部門體系到輿論宣傳口徑的各式打壓力量都較過去高；軍事上，近來更在鄰近日本與台灣的海、空域上演通過或演習戲碼。

對此，包道格在回覆中央社記者詢問時、做上述表示。

中央社記者問，北京除針對台灣走回文攻武嚇老路，對外宣傳喉舌如環球時報在蔡總統過境美國前、甚至放話，川普上任後若不執行「一中」，北京將不惜與美國斷交，兩岸間及美中兩國間的「戰略互疑」情勢，未來會如何發展？

包道格先說，川普還未上任、所以，北京只能侷限在透過一些與台灣相關的行動與事物上、來表達不滿，而許多中國官員傾向相信蔡總統會在過境期間與川普會晤的謠言，因此，他猜測，中國的這些動作，是想在蔡總統出訪的一開始就試圖發出警告，且讓警告是確實可信的。

他猜測，不論台灣做了什麼，北京在靠近台灣的海域與空域從事空中與海上活動的情況將會持續，實際情況是，中國現在有新能力、能到達更遠海域，總之，會利用台灣北部與南部的海峽區域來這麼做。

對於北京打壓台灣外交空間的可能後續發展，包道格則說，他不了解中國對壓縮台灣的外交盟國、並與這些國家建立關係有多認真看待，而聖多美普林西比與台灣斷交後、與北京建交，是一個特殊情況，這其中包括了中國在當地港口建設的大舉投資的考量，這也可能是促使狀況改變的原因。1060110

(中央社)