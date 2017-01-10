遼寧艦北返駐地 國軍高度警戒

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國防部今天表示，中共遼寧號航母編隊於南海完成訓練後，正北返駐地，今天晚間雖尚未進入台灣海峽南部海域，但國軍仍會保持高度警戒，如果該艦接近台灣海峽，將會採取全程監偵及應處作為。

國防部晚間發布新聞稿表示，國軍基於保衛國家安全的需要，針對週邊地區可能的國安疑慮，會有先期的警戒作為。

國防部表示，遼寧號航母編隊於南海完成訓練後，正北返駐地，今天晚間雖尚未進入台灣海峽南部海域，但國軍仍會保持高度警戒，如果該艦接近台灣海峽，將會採取全程監偵及應處作為，掌握相關動態。

總統蔡英文此刻正在訪問中美洲，國防部表示，蔡總統及國防部完全掌握軍情，聯繫暢通。1060110

(中央社)