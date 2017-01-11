2016台灣高級車調查報告出爐 LEXUS售後服務口碑勝出

根據2016高級車最新調查，喜歡LEXUS的受訪者中有多達52%是基於LEXUS的極佳品質及安全性；另有高達48%則是欣賞LEXUS的造型設計。圖為該品牌甫發表就引發全球車壇驚豔之Lexus IS 200t 跑車。(圖/LEXUS 提供)

一年一度，備受國內車壇矚目，由艾普羅民意調查公司主持的2016高級車調查報告出爐！知名豪華車品牌LEXUS領先實力堅強的雙B，不僅在『售後服務』獲得最佳口碑，也成為消費者心中最具高科技形象的高級車品牌。

這項市調對象涵蓋全國22縣市，針對年滿20歲、家中有車也開車的民眾進行電話訪查，有效樣本數1,076人，在95%信心水準下抽樣誤差為±3.0%。根據調查結果，經詢問受訪者：「您覺得四大高級房車品牌中，那家品牌整體售後服務最好？包括服務廠環境設施及服務人員態度」，調查結果LEXUS以20.2%高居第一，BENZ以18.5%居次，BMW以11.2%排名第三，AUDI則以2.7%位居第四。

根據最新高級車市調結果，消費者最在乎的購車因素為「安全性」、「外觀設計」及「操控性」，LEXUS幾乎全數囊括，難怪整體氣勢能和雙B分庭抗禮。(圖/LEXUS 提供)

而深入來看，在給予LEXUS售後服務最高評價者中，就地區而言，以大台北、桃竹苗、中彰投三大地區消費者對LEXUS售後服務評價最高；如就職業別觀之，民營事業主管的讚譽度最高(43.1%)，其次是專業人士(37.1%)，而自營商、企業主和服務工作人員亦多持肯定態度(各約將近20%)；年齡呢？20歲至59歲者認為LEXUS售後服務表現極佳的比例相當平均，是LEXUS的一大優勢；至於性別方面，對LEXUS表現表示肯定的男性占21.8%，略高於女性占比(16.7%)。

艾普羅民調公司發表2016高級車調查報告，LEXUS在『售後服務』項目領先雙B，勇奪第一。 (圖/艾普羅民調公司 提供)

據了解，LEXUS對售後服務的用心程度馳名國內車界，例如看準消費大眾對用車安全的重視，LEXUS總代理和泰汽車自2014年起即領先豪華車品牌創新推出『全年免費尊榮安檢服務』，等於365天全年無休地為車主做安檢服務，而非只是等過年過節前才實施回廠安檢。今年，LEXUS尊榮安檢在檢查內容上又更進化，原廠標準檢查項目多達25項，包含皮帶、水箱、機油、煞車、雨刷、燈光、輪胎胎壓、胎紋深度、空調系統等全數列入檢測範圍，為的是傾盡全力維護車主的行車安全。除此之外，為使車主愛車能擁有正確的四輪定位角度，使輪胎與地面隨時維持最佳接觸面積，進而減少輪胎磨損、油耗以及行車噪音，LEXUS特別全面導入高科技雷射四輪定位檢測儀，確保60秒內即可精確測得每輛車之四輪定位數據。

看準消費大眾對用車安全重視，LEXUS領先豪華車品牌創新推出『全年免費尊榮安檢服務』，提供車主365天全年無休的安全檢查服務，安檢項目包含空調系統、皮帶、水箱、機油、煞車、雨刷、燈光、胎壓、胎紋深度等全數列入檢測範圍。 (圖/LEXUS 提供)

2016高級房車調查報告中，LEXUS在售後服務項目的勝出絕非僥倖，LEXUS媲美五星級飯店規格的客休室、軟硬體設備及細膩貼心的服務，早就贏得車主的口碑。值得一提的是，LEXUS推出的「LEXUS PLUS」App，將LEXUS專屬貼心服務延伸到車主的生活之中，就是要全方位的滿足行車生活所需資訊。

這次市調也訪問了受訪者，「在四大高級車品牌中，那家品牌最具高科技形象？」，結果顯示，擁有獨步全球Hybrid油電複合動力科技之LEXUS以22.8%再度奪魁，BMW以19.1%緊追在後，BENZ以16.4%居第三，AUDI則以12.2%位居第四。其中，如就家庭年收入而言，年收入在100萬以下者回答LEXUS和BENZ的比例相同、年收入介於100萬至250萬者回答LEXUS比例較高。

2016高級車調查，在有關LEXUS部分正好對應了消費者對豪華車最在乎的安全和品質，其次則是展現個人形象的『外觀』。

市調中有個很現實的問題是：「除了價格，您在購車時會納入考量的因素？」結果顯示，有高達67.0%重視『安全性』，其次為『外觀設計』(30.5%)及『操控性』(27.8%)。這個結果並不令人意外，關係到生命的安全當然要擺第一，價格比平價車高一等的高級車理當要更加安全；車輛外觀代表車主的個人形象，絕對不能馬虎，豪華車車主自然更在乎外人對自己座駕的評價；再則關於操控性，當車子夠安全時，操控就成了車主另一種追求，想想，誰不希望偶而狂飆一下，盡享駕駛樂趣呢？

2016高級車調查報告顯示，就地區而言，大台北、桃竹苗、中彰投三大地區消費者對LEXUS售後服務評價最高。(圖/艾普羅民調公司 提供)

對應本次艾普羅2016高級車調查，在選擇LEXUS的消費者中，在複選的前提下，有高達52.0%是考量LEXUS絕佳的車輛品質及安全性，48.0%的高比例則表示喜歡LEXUS的造型設計，這兩個數據正好和前述有關購車價值觀選項完全相符！這不僅代表LEXUS在整體形象上的努力獲得消費者一致肯定，也再次印證消費大眾對車輛安全性的重視。

(中時電子報)