異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
日本九州大學研究團隊宣布，他們已找到異位性皮膚炎會引發強烈搔癢的特定蛋白質，這項研究發現因為可能有助於研發出從根本治療症狀的新藥而備受矚目。
日本放送協會（NHK）報導，據信日本國內有1成左右人口罹患異位性皮膚炎，在此之前的研究中，已知強烈搔癢症狀與免疫細胞製造過多IL-31物質有關，但詳細機制仍不明。
九州大學生體防禦醫學研究所的福井宣規教授領導的研究團隊，利用老鼠進行實驗，結果發現到相較於健康者的情形，發生異位性皮膚炎時免疫細胞核中名為EPAS1的特定蛋白質會增加。進一步利用基因操控技術讓EPAS1不會增加，則IL-31會減少而抑制症狀。此現象，利用患者的細胞進行實驗也獲得確認。
研究團隊認為，EPAS1在引發強烈搔癢上扮演重要作用，並期待或許有助於研發出根本治療症狀的藥物。
福井教授表示，目前治療異位性皮膚炎只有對症療法，希望藉由此研究發現，能研發出從根源斬斷搔癢的新藥。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。