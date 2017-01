左左右 In Between Lab 帆布與手工皮革的曖昧

In Between Lab創立於2011年(本報資料照片)

台灣第一個創作者工廠2016年底在松山文創園區誕生,In Between Lab,左左右工坊是首批進駐的幸運兒之一,呈現手工皮革和帆布的高質感作品。

In Between 是取其中間、曖昧的意思,在光與影之間,在創作作品跟生產商品之間,在求新求變跟複製量產之間。Lab 則是實驗室,不斷嘗試新的技法新的設計,讓人耳目一新,這是In Between Lab工作室追求的目標。

2011年創立的In Between Lab,以手工皮革出發,兼具複合材質,以設計,客制及小量生產方式,維持商品新鮮度。公司目標是以帆布加上皮革,中價位為主軸,進入量產,以手工皮革為輔,以高質感高實驗度達到高單價。

牛皮泡芙包(本報資料照片)

直閂帆布包(本報資料照片)

2013年進駐紅樓16 工坊,同年五月在紅樓十字樓展出<舊書包復活記>,為保留這些共同回憶的DNA,再造畢業生的舊書包,變成畢業後可以繼續使用的包款。2014 第一個直閂帆布包設計出來,隔年四月進駐臺北誠品信義店,2016年11月入選第一屆PUA亞洲手創展。

In Between Lab認為,皮革雖然是一個相當有歷史的古老材質,但加入新的思維,不斷實驗,就可以創造出新的可能性。從創立至今,嘗試的方向包括染色與皮革質觸感的再造與實驗、造形實驗、從平面走向立體、古典與再造、與異材質結合也與漂流木結合,還有代表作:門閂系列。

In Between Lab的代表作是門閂系列,從古代大門開關得到靈感,利用皮革的特性創造出不一樣的使用感受。設計感的辨識度與實用性及產品的強固度都受到好評。

牛皮後背包(本報資料照片)