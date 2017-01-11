左左右 In Between Lab 帆布與手工皮革的曖昧

In Between Lab創立於2011年(本報資料照片)

台灣第一個創作者工廠2016年底在松山文創園區誕生，In Between Lab，左左右工坊是首批進駐的幸運兒之一，呈現手工皮革和帆布的高質感作品。

In Between 是取其中間、曖昧的意思，在光與影之間，在創作作品跟生產商品之間，在求新求變跟複製量產之間。Lab 則是實驗室，不斷嘗試新的技法新的設計，讓人耳目一新，這是In Between Lab工作室追求的目標。

2011年創立的In Between Lab，以手工皮革出發，兼具複合材質，以設計，客制及小量生產方式，維持商品新鮮度。公司目標是以帆布加上皮革，中價位為主軸，進入量產，以手工皮革為輔，以高質感高實驗度達到高單價。

牛皮泡芙包(本報資料照片)

直閂帆布包(本報資料照片)

2013年進駐紅樓16 工坊，同年五月在紅樓十字樓展出<舊書包復活記>，為保留這些共同回憶的DNA,再造畢業生的舊書包，變成畢業後可以繼續使用的包款。2014 第一個直閂帆布包設計出來，隔年四月進駐臺北誠品信義店，2016年11月入選第一屆ＰＵＡ亞洲手創展。

In Between Lab認為，皮革雖然是一個相當有歷史的古老材質，但加入新的思維，不斷實驗，就可以創造出新的可能性。從創立至今，嘗試的方向包括染色與皮革質觸感的再造與實驗、造形實驗、從平面走向立體、古典與再造、與異材質結合也與漂流木結合，還有代表作：門閂系列。

In Between Lab的代表作是門閂系列，從古代大門開關得到靈感，利用皮革的特性創造出不一樣的使用感受。設計感的辨識度與實用性及產品的強固度都受到好評。

(中時電子報)

牛皮後背包(本報資料照片)