海倫清桃淚訴瞞婚18年真相 慘遭老公多次家暴

海倫清桃夫婦日前才一起攜手開記者會。（本報系資料照）

日前才與老公戴發奎牽手認了身世造假的海倫清桃，隔不到2天再度爆大料，向媒體揭開瞞婚18年真相，泣訴慘遭丈夫多次家暴，日前開完記者會後，又再度被痛毆肚子，讓她下定決心要離開丈夫。

海倫清桃20歲與戴發奎認識1個禮拜，就決定嫁來台灣，據《蘋果日報》報導，她原以為嫁給外表忠厚老實的戴發奎，就能過著幸福生活，豈料卻遭到丈夫多次家暴，還對她長期監控，控管她的收入，還不准交任何朋友，也不許跟越南的生母相見，甚至還會以自殘相逼，讓她忍了十多年終於受不了了，於前幾日冒出輕生念頭，所幸被朋友及時發現挽救。

接下來丈夫在臉書暴走PO文，讓她感到努力工作這麼久全都被毀了，記者會後，又遭先生再度動手毆肚，令她下定決心要結束這種生活，選擇到警局備案，申請保護令。

海倫清桃表示，這幾年她所賺的每一分錢都在丈夫那邊，自己是領零用錢，車子房子都在丈夫的名下，不過她一點也不在乎，只希望丈夫能夠放了她，讓她過正常人的生活。

(中時電子報)