《觀點》詹啟賢的抉擇

詹啟賢又走到了人生的另一個「十字路口」。(圖:陳子巖攝)

詹啟賢從揮桿中領略人生的處境。(圖:陳子巖攝)

三十年前以外科主任毅然自洛杉機返台的詹啟賢「醫生」，醫而優則仕。三十年來，從奇美醫院院長、衛生署長、無任所大使、資政、進而獲任國民黨首席副主席。自始至終，詹啟賢總是無畏、無悔的選擇了他所要走的的路。現在，詹啟賢又走到了人生的另一個「十字路口」。

去年夏天，詹啟賢獲洪秀柱主席之邀成為國民黨首席副主席，不僅讓外界跌破了眼鏡，就連詹啟賢自己都說出了：「那是一個偶然」！

儘管如此，彰化醫生世家出身的詹啟賢對他的出任國民黨首席副主席，雖說是個「意外」，但過去兩周在舊金山探親的詹啟賢，在言談之中仍然自許為「繼孫中山先生之後的第二位帶領國民黨的醫生」。胸懷重振國民黨的豪情壯志的詹啟賢，溢於言表。

不料情勢出現變化，在美期間傷口又被灑鹽，在舊金山休假之後，詹啟賢於1月7日返台，當天立即宣布辭去國民黨首席副主席。詹此舉，形同對已處於風雨飄搖的國民黨投下震撼彈，更別提他會對黨主席洪秀柱的衝擊了。

儘管，詹啟賢以「完成階段性任務」作為其辭職的理由，這應算是詹很給黨主席洪秀柱「面子」的對外說法，也顯示了詹啟賢的器度與高度。相較之下，洪秀柱主席在對詹啟賢辭職件事的前後處理態度與手法，顯然是「有所不足」的。事實上，詹啟賢這次並非一定要「走人」的，如果洪秀柱主席能「多一點政治智慧」、「處理的好一點」的話。

當詹啟賢於去年底拋下一切有關黨產的諸多紛擾問題，自台飛來舊金山與其子女團聚共度耶誕假期，當時，詹的「內心」與「顏面」原本就已經很「受傷」了。與其說詹是來美度假，還不如說他是來舊金山「療傷止痛」的。

正如本報記者於1月7日凌晨率先發出的獨家報導披露詹啟賢萌生辭意，並稱：這次來舊金山「療傷」的詹啟賢，其「傷口」已漸告「癒合」，原本，詹也無「非辭不可」之意。

但沒料到：洪秀柱於元旦新春的一席「除副主席詹啟賢之外，沒一個人贊成」等等卸責說法，頓時，就硬將詹的「傷口」撕開、血流如注，也直接的促使詹的揮手求去。

對詹啟賢來說，他的奉命處理黨產問題，不僅是「事先」獲得主席洪秀柱的授權與信賴，而且，所有的談判過程詹也都向洪彙報。但詹卻沒想到洪卻聽信身邊「核心幕僚」之見，翻臉不認賬的推卸責任，並還反而倒打詹一耙，讓詹「裡外不是人」、難堪之至！就因為如此，詹才會有感而發的說出：「跟這樣unwise的主席是很難合作、共事了。」

在詹的理解中，洪秀柱的諸多對外公開談話中，不僅是「不符事實」，而且還隱含「逼他走人」之意。洪秀注此舉，或許對其身邊的人與棧戀權位的人是有效的。但是，對自視甚高、性格剛強的詹啟賢而言，適得其反，並還遭致斷然反應。

試想，曾經在2008年總統大選擔任馬、蕭競選總部執行總幹事的詹啟賢，在成功輔選之後，連位高權重的馬英九總統和金溥聰秘書長都沒對之卑躬屈膝了，何況是現正面臨強敵環視、四面楚歌的洪秀柱了。

酷好打小白球的詹啟賢常將高爾夫球比喻為「人生的處方箋」(意指如何在各種情況下，克服阻撓，以達至目標)。在過去半年之中，詹啟賢面對黨內、黨外的凶險困境，依然無畏、無悔的「挺柱」到底。這應歸功於：詹是基於面對其「人生的另一挑戰」，才會撩下去的。

誠如，詹啟賢在舊金山對本報記者所比喻的：在四面環敵的窺伺之下，洪秀柱主席經其「全力搶救」之後，好不容易才把她從「加護病房」救了回來、並轉至「普通病房」了。但這並不表示洪秀柱就此可以「下床走路」了。顯然，詹認為，洪距離「康復出院」之日，還是很遙遠的。說的更白一點：「洪秀柱主席還是非常需要詹啟賢的。」但諷刺的是，「病人」洪秀柱還沒「康復出院」，而負責操刀的「醫生」詹啟賢卻提前「走人」了。

詹啟賢的離洪而去，其實，是「別無選擇」的。

(中時電子報)