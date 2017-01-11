日政府研擬法案 讓日皇2018年底退位

日本多家媒體報導，日本政府正研議安排日本皇太子德仁於2019年1月1日繼位為新日皇，同天起改成新年號。若按此方案，目前的日皇明仁將於2018年12月31日退位。

日本「共同社」、「產經新聞」、「朝日新聞」等報導，有關日皇明仁退位一事，日本政府正研議安排日本皇太子德仁於2019年即位為日皇，當天起年號改為新的年號。本方案主要是考慮到要對人民生活所帶來的影響降低到最小程度，因此最好是元旦改為新年號。

如果是按日本政府的想法進行，當今的日皇明仁將於2018年12月31日退位，平成時代就到平成30年落幕。

報導說，根據多位政府相關人士透露，日本政府預定在今年春天連假前後，向國會提出僅適用日皇明仁的退位特例法案。目前研議的方向是，特例法案將不明載退位日期，將由三權之長、皇族等所組成的「皇室會議」做決定，然後由政令決定。

目前考慮的時間表是，本月20日將召開的國會開會期間，如果特例法案能通過的話，明年上半年之前，可公布退位日期。退位日程確定後，再事前發表新的年號，經過一定程度的準備時間後，改年號。

日皇明仁在去年8月8日在向日本國民的錄影講話中提到，「戰後70年這一大節點已經過去，兩年後，將迎來平成30年（即2018年）」。日本政府基於日皇明仁的發言內容，研議於2018年12月底讓日皇明仁退位的日程。

日本皇位繼承，是在日皇去世當天或翌日改年號。比明治時代更早的時候，很多案例是實施「踰年改元」，亦即，在皇位繼承的當年，基於對去世日皇的追思之意，所以當年不改年號，隔年才開始改年號。

這次日本政府認為，目前的日皇明仁在退位的翌日改年號，就如同沿襲以前年號由「昭和」改為「平成」那樣的作法，這次剛好在年末年初時實施。

有關日本的年號，明治憲法實施時的舊皇室典範有所規定，但現行皇室典範實施後，就失去法律依據。因此，1979年制訂並施行年號法（日文稱元號法），根據此法規定「年號以政令定之」、「年號僅限於皇位繼承的情況才更改」。年號改為平成，是首度適用年號法。

年號由「昭和」改為「平成」時，是在很短的時間內進行的。1989年1月7日早上，昭和天皇去世，那之後的6小時半後，專家學者召開懇談會，當天下午2時半許，公布新的年號是「平成」，基於政令，翌日（8日）進入平成時代。但當時首相官邸（行政中心）的主管透露，其實新年號在公布前早就在檯面下持續進行討論。

這次如果按日本政府所預想的方案，準備有關日皇明仁退位事宜的話，新年號在日皇明仁退位之前就會公布。2018年12月31日日皇明仁退位，2019年元旦新的日皇即位，將舉行繼承「三種神器」等的「劍璽等承繼之儀」、新日皇的「即位後朝見之儀」。之後，將進行「即位之禮」，新日皇祈求豐年的儀式「大嘗祭」可能於2019年秋天舉行。1060111

(中央社)