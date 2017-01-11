歐股收高 倫敦股市再創新高

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歐洲主要股市今天收盤上揚，倫敦股市因英鎊走弱再創新高紀錄。

法新社報導，倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）上漲0.5%，來到7275.47點，延續去年底開始不斷創新高的氣勢。

在歐元區，法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.2%，來到11583.30點；巴黎股市CAC 40指數收盤持平，來到4888.23點。1060111

(中央社)