川普首位閣員 提名聽證展開

美國候任總統川普提名的聯邦司法部長被提名人塞申斯（Jeff Sessions）今天出席參議院司法委員會的提名審查聽證會。(圖:美聯社)

首位登場接受提名審查的川普閣員–聯邦司法部長塞申斯目前仍是參議員，他在聽證會開始之前，與參議員同僚們握手寒暄。(圖:美聯社)

聽證會現場出現部分抗議人士，均被警方驅離。(圖:美聯社)

美國聯邦參議院司法委員會，今天就司法部長被提名人塞申斯（Jeff Sessions）舉行提名確認聽證。塞申斯自詡為堅定的法治保護者，承諾上任後將打擊非法移民、槍枝暴力和極端伊斯蘭恐怖主義。

賽申斯並表示，未來擔任司法部長，他將會撤出任何涉及前國務卿希拉蕊的調查，會尊重聯邦最高法院有關墮胎和同性婚姻的裁決，並承諾要做一個公平的司法部長，如果必要，未來也會公然對抗總統川普。

在聽證會舉行期間，有部分示威者在會場抗議，包括三K黨人士，抗議人士隨後都被警方驅離現場。

儘管美國候任總統川普尚未宣誓就職，隨著聯邦參議院會期展開，川普所提名的內閣首長聽證會將陸續展開提名確認聽證，今天首位登場的是川普所提名的聯邦司法部長塞申斯。

塞申斯是代表阿拉巴馬州的共和黨籍聯邦參議員，擔任四屆參議員之前，他曾任過州檢察總長以及聯邦檢察官。賽申斯是鷹派共和黨人，主張打擊非法移民，加強驅逐力度，他的一些強硬主張也在提名審查過程中受到爭議。

今天由聯邦參議院司法委員會召開的提名確認聽證會中，塞申斯就主動就昔日遭種族歧視的指控做出自清，強調他絕對不是種族歧視者。

塞申斯曾在1986年被時任美國總統雷根提名為聯邦法官，不過這項提名當時遭聯邦參議院司法委員會否決，因為該委員會認為塞申斯稱呼一個非洲裔律師為「男孩」，又質疑他說過「全國有色人種協進會」是「非美國人」。儘管塞申斯對有關說法均予以否認，但當時的提名未獲通過。

今天在司法部長的審查聽證會上，塞申斯主動重提此事，表示「我憎惡三K黨以及其意識形態」，他又澄清指出，「我從來沒有說過，『全國有色人種協進會』(NAACP)是『非美國人』」。

今天起至周四，聯邦參議院各委員會將針對川普提名的9位內閣首長舉行提名確認聽證會，包括國務卿被提名人提勒森(Rex Tillerson)。

(中時電子報)