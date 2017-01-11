韓火鷹砸近6千萬 簽大聯盟前強投歐甘多
韓國職棒韓火鷹隊10日宣布，簽下美國大聯盟前13勝投手歐甘多(Alexi Ogando)，合約1年，簽約金加年薪共180萬美元(約新台幣5750萬元)；歐甘多成為韓職史上第二高薪的洋將，僅次於羅傑斯(Esmil Rogers)的190萬美元。
歐甘多來自多明尼加，是大聯盟棄打從投的成功案例。他原先是遊騎兵隊外野手，因常催出95哩(約153公里)以上的速球，後改練投手；2010年在大聯盟一鳴驚人，後援44場，投41.2局，自責分率僅1.30；2011年轉任先發，繳出13勝8敗，自責分率3.51的佳績。
歐甘多之後因為手肘傷勢，表現不如以往。去年在勇士隊擔任後援，登板36場，2勝1敗，自責分率3.94。33歲的歐甘多，速球均速仍有93.5哩(約150公里)，還有滑球、變速球與曲球等變化球種。韓火鷹寄望歐甘多能成功東山再起。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。