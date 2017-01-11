韓火鷹砸近6千萬 簽大聯盟前強投歐甘多

歐甘多2011年繳出13勝8敗，自責分率3.51的佳績。(美聯社資料照)

韓國職棒韓火鷹隊10日宣布，簽下美國大聯盟前13勝投手歐甘多(Alexi Ogando)，合約1年，簽約金加年薪共180萬美元(約新台幣5750萬元)；歐甘多成為韓職史上第二高薪的洋將，僅次於羅傑斯(Esmil Rogers)的190萬美元。

歐甘多來自多明尼加，是大聯盟棄打從投的成功案例。他原先是遊騎兵隊外野手，因常催出95哩(約153公里)以上的速球，後改練投手；2010年在大聯盟一鳴驚人，後援44場，投41.2局，自責分率僅1.30；2011年轉任先發，繳出13勝8敗，自責分率3.51的佳績。

歐甘多之後因為手肘傷勢，表現不如以往。去年在勇士隊擔任後援，登板36場，2勝1敗，自責分率3.94。33歲的歐甘多，速球均速仍有93.5哩(約150公里)，還有滑球、變速球與曲球等變化球種。韓火鷹寄望歐甘多能成功東山再起。

(中時電子報)