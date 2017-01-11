尼加拉瓜總統就職典禮 蔡總統是貴賓
尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega ）今天將正式展開連續的第三個任期，這次副總統是他的夫人穆麗優（Rosario Murillo），就職典禮貴賓包括台灣總統蔡英文。
法新社報導，尼加拉瓜是拉丁美洲最貧窮的國家之一，奧蒂嘉已連續掌權10年，連續的第三個任期將能鞏固他的權力。
奧蒂嘉原是叛軍領袖，在過去37年統治尼加拉瓜長達20年。他在去年11月的選舉贏得壓倒性勝利，連任成功，新任期要到2022年才屆滿。
他的夫人穆麗優原已是他的正式發言人和政府的公眾形象，這次被拔擢為副總統，使她可以在現年71歲的奧蒂嘉提前下台時，接任總統。
在首都馬納瓜（Managua）的就職典禮舉行前，安全戒備明顯森嚴，當局部署精銳警察部隊和警犬訓練員，周遭道路也已封閉。
這次出席就職大典的貴賓包括台灣總統蔡英文、玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）和薩爾瓦多總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）。
沒有其他中美洲國家元首參與典禮，凸顯奧蒂嘉與鄰邦關係不睦。
反之，奧蒂嘉與具反美傾向的國家交往，包括俄羅斯與委內瑞拉。
由高階政治與軍事官員崔龍海率領的北韓代表團，也將出席奧蒂嘉的就職典禮。1060111
(中央社)
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