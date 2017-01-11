《時來運轉》灰熊爭大位 雷霆難討便宜
近10場比賽灰熊拿下6勝4負的成績，雖然感覺上灰熊若是一直照著這樣的步調走，很多人或許會認為灰熊很難搶近西區的前四強，但我認為現在的灰熊在作戰的策略上已經成功。因為從今年戰績上來看，我們可以發現，目前唯一能讓「西霸天」勇士苦吞兩場敗績的就是灰熊。因此我們可以繼續觀察的是，灰熊或許在戰績上難與其他列強搶下季後賽的主場優勢，但他們能夠擊敗人人都想打敗的「假想敵」，或許依照這樣的步調前進，將會是最適合灰熊在未來做為爭大位的拚鬥模式。
近10場比賽同樣打出6勝4負的雷霆，就這樣的成績來看，很多人都認為現在的雷霆還是保持在西區的競爭力。但我們目前要注意的事情是，或許雷霆本季依舊能維持打進季後賽的榮耀，但近10場內的4場敗仗，全部都是客場輸球，這給了我們一個警訊。畢竟雷霆本季的戰力，是不容易搶進西區前四種子的席次，倘若雷霆在本季呈現「在家一條龍、外出一條蟲」的態勢，雷霆在之後的爭霸路上，將會走的比其他球隊辛苦。
本場比賽，地主雷霆要讓給來訪的灰熊4.5分，雖然我曾說過雷霆是「在家一條龍、外出一條蟲」的型態，但我們可以發現，現在的灰熊是朝著季後賽的假想敵做奮鬥。因此，上役灰熊在家中能力克雷霆，這場比賽雷霆的讓分就顯得有點巨大，本場比賽看好灰熊受讓是較為有利的選擇。
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(中時電子報)
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